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Kumluca'da kamyonetin kaza yapması sonucu bir kişi yaralandı - Son Dakika

Kumluca'da kamyonetin kaza yapması sonucu bir kişi yaralandı

23.09.2021 17:14
Kumluca'da kamyonetin kaza yapması sonucu bir kişi yaralandı, System.String[]

Kumluca ilçesinde, kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kumluca ilçesinde, kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre Kumluca sanayi sitesinde bir kaportacıda çalıştığı öğrenilen Arda Y'nin (17) kullandığı 07 VHP 43 plakalı kamyonet, Mehmet Cantekin'in (37) kullandığı 07 ABL 582 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü Mehmet Cantekin yaralandı. Yaralı sürücüye ilk müdahale kazayı gören vatandaşlar tarafından yapıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle motosikletiyle kamyonetin altında sıkışan motosiklet sürücüsü kaza yerine çağrılan 112 acil ambulansıyla Kumluca Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Tamir edilen kamyoneti test sürüşü için kullandığı öğrenilen kamyonet sürücüsü Arda Y, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Mehmet Cantekin, Kamyonet, Kumluca, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kumluca'da kamyonetin kaza yapması sonucu bir kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kumluca'da kamyonetin kaza yapması sonucu bir kişi yaralandı - Son Dakika
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