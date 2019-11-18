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Kumluca'da KASK seni korur projesi

7 saat önce

Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği tarafından KASK (Kaza Anında Seni Korur) Projesi hayata geçirildi.

Kumluca'da KASK seni korur projesi, System.String[]

Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği tarafından KASK (Kaza Anında Seni Korur) Projesi hayata geçirildi.


Kampanya kapsamında motosiklet kullanımında sürücüleri bilinçlendirmek, örnek motosiklet sürücüleri yetiştirmek, motosiklet sürücülerine kask takma alışkanlığı kazandırmak, kısa mesafelerde dahi olsa kask kullanma kültürünün sürücüler tarafından kullanılmasını sağlamak bunun sürekliliğini artırmak için lise ve üniversite öğrencilerine yönelik bilgilendirme faaliyetleri yapılacak.


Kumluca İlçesinde 15 lise, 1 Meslek Yüksek Okulu ve 1 tane fakülte bulunuyor. Yaklaşık 1500 17/18 yaş grubunda bulunan lise 11 ve 12. Sınıf öğrencileri ile üniversite eğitim alan öğrenciler hedefleniyor.


Proje paydaşları olarak Kaymakamlık, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO), Kumluca Ticaret Borsası (KUTBO) Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Kumluca Ulaştırma Hizmetleri Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi ve Kumluca Motosiklet Sporları Kulübü Cantekin Otomotiv destek veriyor.


Seminerler sonunda öğrencilere kask ile ilgili broşür ve anahtarlık hediye edildi. - ANTALYA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 12:24 Kaynak: İHA
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