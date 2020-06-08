Kumluca'da kaza: 2 yaralı - Son Dakika

ANTALYA'nın Kumluca ilçesi kontrolden çıkan otomobilin karşı şeride geçip takla attığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Gödene Caddesi'nde meydana geldi. Toptancı hal yönünden gelip ilçe merkezine seyir halinde olan S.Y.'nin kullandığı 07 V 9366 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Refüjlerdeki bariyerleri kıran otomobil karşı şeride geçip takla attı. Yaklaşık 50 metre sürüklenen araç yol kenarında park halindeki 07 ADU 020 plakalı otomobile çarptıktan sonra durabildi.

Kazayı gören çevre sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazaya müdahale eden sağlık ekipleri sürücü S.Y. ile aynı araçtaki K.S.'yi ambulansla Kumluca Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yaralılar burada tedaviye alındı. Kaza nedeniyle Gödene Caddesi yaklaşık 1 saat trafiğe kapandı.