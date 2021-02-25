Kumluca'da Kıbrıs gazisi Dursun Koç son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Kumluca'da Kıbrıs gazisi Dursun Koç son yolculuğuna uğurlandı

Kumluca ilçesinde tedavi gördüğü hastanede 67 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Dursun Koç, askeri törenle toprağa verildi.

Kumluca ilçesinde tedavi gördüğü hastanede 67 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Dursun Koç, askeri törenle toprağa verildi. Finike ilçesinde yaşayan gazi Dursun Koç, rahatsızlığı nedeniyle bir süredir Kumluca ilçesindeki özel bir hastanede tedavi görüyordu. Dün yaşamını yitiren Koç'un cenazesi yakınları ve askeri personel tarafından hastaneden alınarak Hasyurt Mahallesi'ndeki evine getirildi. Daha sonra Kolaklar camisine götürülen Koç'un cenazesi kılınan namazının ardından mahalle mezarlığında defnedildi. Koç'un cenazesine yakınlarının yanı sıra Kumluca ve Finike ilçe jandarma komutanlıklarında görevli askeri personel katıldı.

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