Kumluca'da kış ortasında meyve veren ağaçlar vatandaşı şaşırttı - Son Dakika

Kumluca'da kış ortasında meyve veren ağaçlar vatandaşı şaşırttı

13.01.2021 10:53

- Kumluca'da kış ortasında meyve veren ağaçlar vatandaşı şaşırttı Antalya'nın Kumluca İlçesinde kış ortasında meyve veren elma ve portakalları gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

- Kumluca'da kış ortasında meyve veren ağaçlar vatandaşı şaşırttı

ANTALYA - Antalya'nın Kumluca İlçesinde kış ortasında meyve veren elma ve portakalları gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Gökçe, vatandaşları yaz mevsiminde yaşanacak kuraklığa karşı uyardı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde kış ortasında meyve veren elma ve portakallar vatandaşı şaşırttı. Ocak ayının ortalarına gelinmesine rağmen bahar havası yaşayan Kumluca ilçesinde çiçek açan ve meyve veren ağaçlar ilçe halkını hem şaşırtıyor hem de tedirgin ediyor. Sera sebze üretimin merkezi Kumluca 'da, ani şiddetli sağanak yağmurların olduğu ve buna bağlı sel baskınların yaşandığı ancak kuraklık tehlikesinin her şeye rağmen ortadan kalmadığını belirtiliyor. Mevsimlerin karıştığını, meyve ağaçlarının şaşırıp çiçek açtığını veya meyve verdiğini gören Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, zor bir yaz mevsimi yaşanacağını belirterek ilçe halkını su tasarrufu yapma konusunda uyardı.

"Yazın meyve yiyemeyeceğiz"

Kumluca İlçesine bağlı Göksu Mahallesindeki evinin bahçesinde bulunan elma ağaçlarının meyve verdiği görünce şaşkınlık yaşayan Ahmet Kavacık, " Bu elma ağaçları şaşırdı. Yaz mevsiminde meyve olmayacak bunlarda. Bu mevsimde bu ağaçlarda yaprak olmaması lazım. Ama meyve oldu baksana. Bu ağaçlara aslında Mayıs'tan sonra meyve veriyordu. Havalar ısınıca böyle oldu. Haziran, altıncı, yedinci ayda meyve veren bir ağaç bu. Ama şimdi verdi. Herhalde yazın meyve yiyemeyeceğiz. Öyle gözüküyor. Çiçeklemeye de devam ediyor. Ortalık hiç serinlemedi. Soğumadı ki yaz gibi şu anda 20 derece burada sıcaklık. Yağmur yağsa bile 20 derece. Ne zaman soğuyacak onu bilmiyoruz" dedi.

"Ciddi bir kuraklık geliyor çünkü kış yaşamadık"

Üreticiler başta olmak üzere kuraklığa karsı su tasarrufu yapılması konusunda ilçe halkını uyaran Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, "Haziran ve Temmuz ayında yediğimiz elmalar 10 Ocak itibari ile yenmeye nerdeyse hazır. 20 gün veya 1 ay önce çiçeklemiş. Şu anda meyve tutmuş. Bunun sebebi ise tamamen kış mevsiminin gelmemesidir. Yaz ayları gibi devam etmesidir. Şu an denize girsen çok rahatlıkla girilebilecek şekilde bir hava var. Kış gelmediği için Haziran da Temmuzda olgunlaşan elmalar Ocak ayında olgunlaştı. Kış yaşamadık. Hava sıcaklığı düşmedi. Kış yaşamadığımız için Haziran Temmuz da yiyecek olduğumuz elmalar nerdeyse hasada hazır hale geldi" diye konuştu.

"Su tasarrufuna çok önem vermemiz gerekiyor"

Kumluca ve Finike Ovalarını sulayan Alakır barajına giderek su seviyesini gören Hidayet Kökce, " Barajlarımızda görüldüğü gibi su seviyesi epey düşük. O yüzden bu yıl çok dikkatli su kullanmamız gerekiyor. Su tasarrufuna çok önem vermemiz gerekiyor. Kış ortasını geçtik. Bundan sonra ne kadar yağış alacağını bilmiyoruz" şeklinde konuştu.

"Bu yıl bizi ciddi bir kuraklık ve susuzluk bekleniyor"

Narenciye ve örtü altı sebze üretiminin merkezi Kumluca'da iklim olarak beklenmedik gelişmelerin yaşandığını belirten Kumluca Ziraat Odası başkanı Hidayet Kökce, "12 ay tarım yapılan ilçemizde bugünlere portakallar çiçek açmaya başladı. Elmalar meyve vermeye başladı. Barajlarımıza boş denecek kadar su az. 12 ay tarım yapılabilen bir ilçemizde bu yıl bizi ciddi bir kuraklık ve susuzluk bekleniyor. Bunun için üretici ve tüketici kardeşlerimin bugünden olmak üzere hem evde kullandığımız hem de tarımda kullandığımız suyu dikkatli bir şekilde kullanıp bu yılı bu şekilde atlatmayı düşünüyoruz. Üretimin merkezi bu yıl zor bir dönem geçirecek. Nisan, Mayıs aylarında yaşadığımız iklimi bugünlerde yaşıyoruz. Çok hızlı yağışlar oldu. Bunlar anlık olarak, yarım saat bir saat içerisinde yağış oldu geçti. Bu yağışlar taban suyunu yükseltmedi. Bir anda yağıp geçtiği için taban suyu yükseltmedi. O yüzden kuraklık riski devam ediyor. Portakallarımız kış ortasında çiçek açtı. Bu yıl portakal pahalı diyoruz. Ama önümüzdeki yıllarda belki portakalı hiç bulamacağız. Çünkü mevsimler tamamen değişti" ifadelerini kullandı.

Kumluca'da kış ortasında meyve veren ağaçlar vatandaşı şaşırttı
Kumluca'da kış ortasında meyve veren ağaçlar vatandaşı şaşırttı
Kumluca'da kış ortasında meyve veren ağaçlar vatandaşı şaşırttı
Kumluca'da kış ortasında meyve veren ağaçlar vatandaşı şaşırttı

Ziraat Odası, Hisarcık, Antalya, Kumluca, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kumluca'da kış ortasında meyve veren ağaçlar vatandaşı şaşırttı - Son Dakika


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