Son Dakika Haberleri: Kumluca'da Kızlar Futsal Müsabakaları Sona Erdi

Kumluca'da Kızlar Futsal Müsabakaları Sona Erdi

1 saat önce

Antalya'nın Kumluca ilçesinde düzenlenen, lise ve ortaokullar arası futsal turnuvası sona erdi.

Kumluca'da Kızlar Futsal Müsabakaları Sona Erdi, System.String[]
Antalya'nın Kumluca ilçesinde düzenlenen, lise ve ortaokullar arası futsal turnuvası sona erdi.

Kumluca Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, Kumluca Belediyesi Spor Salonunda organize edilen turnuvaya, lise ve ortaokullardan 16 takım, yaklaşık 200 sporcu katıldı.

"Genç kızlar" ve "yıldız kızlar" olarak iki kategoride gerçekleştirilen turnuvanın finalinde, genç kızlarda Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Kumluca Spor Lisesi karşılaştı.

Penaltı atışlarında Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 5-4 maçı kazandı. "Yıldız kızlar" kategorisinde ise Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Orta Okulu ile Adrasan Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu finalde oynadı.

Maçı Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu 5-1 kazandı.

Turnuvanın final müsabakalarını, Kumluca Belediye Başkanı Yusuf Göven, Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Mehmet Demir, Emniyet Müdürü Cemil Doğan, Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Erol Koca, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Girgin ve daire amirleri izledi.

Turnuvada dereceye giren takımlar, il şampiyonasında yarışacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 03:05 Kaynak: AA

Spor
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