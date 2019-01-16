Kumluca'da Kızlar Futsal Müsabakaları Sona Erdi

Antalya
'nın Kumluca
ilçesinde düzenlenen, lise ve ortaokullar arası futsal turnuvası sona erdi.
Kumluca Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
tarafından, Kumluca Belediyesi
Spor Salonunda organize edilen turnuvaya, lise ve ortaokullardan 16 takım, yaklaşık 200 sporcu katıldı.
"Genç kızlar" ve "yıldız kızlar" olarak iki kategoride gerçekleştirilen turnuvanın finalinde, genç kızlarda Farabi
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
ile Kumluca Spor Lisesi karşılaştı.
Penaltı atışlarında Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 5-4 maçı kazandı. "Yıldız kızlar" kategorisinde ise Şehit Ömer Halisdemir
İmam Hatip Orta Okulu ile Adrasan Mehmet Akif Ersoy
Ortaokulu finalde oynadı.
Maçı Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu 5-1 kazandı.
Turnuvanın final müsabakalarını, Kumluca Belediye Başkanı Yusuf Göven, Jandarma
Komutanı Jandarma Yüzbaşı Mehmet Demir, Emniyet Müdürü Cemil Doğan
, Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Erol Koca
, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Girgin ve daire amirleri izledi.
Turnuvada dereceye giren takımlar, il şampiyonasında yarışacak.