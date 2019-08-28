Son Dakika Haberleri: Kumluca'da korkutan yangın söndürüldü
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kumluca'da korkutan yangın söndürüldü

42 dakika önce

Antalya'nın Kumluca ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları başlatıldı.

Kumluca'da korkutan yangın söndürüldü, System.String[]

Antalya'nın Kumluca ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları başlatıldı. Yangında 2 hektarlık alanın zarar gördüğü bildirildi.


Yangın, dün akşam saat 22.00 sıralarında Sarıcasu Mahallesi Hacıömerler mevkisinde bulunan makilik alanda başladı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca İtfaiye Birimine bağlı ekipler bölgeye sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile seraların bulunduğu alana 200 metre kadar yaklaşan yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışması başlatıldı. Yangın söndürme çalışmalarına 25 arazöz ile birlikte, 3 itfaiye aracı, bir iş makinesi, Kumluca Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı çok sayıda yangın söndürme ekibi katıldı. Yerleşim alanlarına çok yakın olduğu için yangın alanına tedbir amaçlı ambulans gönderildi. Jandarma ve polis ekipleri de yangın bölgesinde güvenlik önlemleri aldı. Yangın esnasında yamaçtan düşen Kemal Demirkaya adlı bir işçi yaralandı. Hafif yaralanan işçi 112 Acil Ambulansı ile Kumluca Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangında 2 hektarlık alanın zarar gördüğü bildirildi. - ANTALYA

İtfaiye, Antalya, Kumluca, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 12:38 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Antalya Kepez Devlet Hastanesi'nde utanç tablosu! Tam 274 çocuk doğum yaptı
Kumlucalı esnaf, kibarlığa göre çay fiyatı belirledi Ayrı yaşadığı eşini pompalı tüfekle vurup intihara kalkıştı Fransızlar Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı ölüm grubuna koydular

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.8.2019 01:20:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kumluca'da korkutan yangın söndürüldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]