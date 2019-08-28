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Kumluca'da korkutan yangın söndürüldü

41 dakika önce

Kumluca'da korkutan yangın söndürüldü Yangında 2 hektarlık alan zarar gördüANTALYA - Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Sarıcasu Mahallesi Hacıömerler mevkideki yangın kontrol altına alındı.

Kumluca'da korkutan yangın söndürüldü

Yangında 2 hektarlık alan zarar gördü

ANTALYA - Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Sarıcasu Mahallesi Hacıömerler mevkideki yangın kontrol altına alındı. Yamaçtan düşen ve hafif yaralanan bir orman işçisi 112 acil servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Yangın dün akşam saat 22.00 sıralarında Sarıcasu Mahallesinde bulunan makilik alanda başladı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine Orman işletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca İtfaiye Birimine bağlı 25 arazöz yangın bölgesine sevk edildi. Seraların bulunduğu alana 200 metre kadar yaklaşan yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışması başlatıldı. Yangında 2 hektarlık alan zarar görürken yangın söndürme çalışmalarına, 25 arazöz ile birlikte, 3 itfaiye aracı, bir iş makinesi, Kumluca Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı çok sayıda yangın söndürme ekibi katıldı. Yerleşim alanlarına çok yakın olduğu için yangın alanına birde ambulans gönderildi.

Jandarma ve polis ekipleri de yangın bölgesinde güvenlik önlemleri aldı. Yangın esnasında yamaçtan düşen Kemal Demirkaya adlı bir işçi yaralandı. Hafif yaralanan işçi 112 Acil Ambulansı ile Kumluca Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Antalya, Kumluca, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 12:39 Kaynak: İHA
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