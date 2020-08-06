Kumluca'da koronavirüs denetimi - Son Dakika

Antalya'nın Kumluca ilçesinde protokolün de katılımıyla koronavirüs denetimi yapıldı.

Kumluca'da İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelge gereği denetimler yapıldı. Kaymakamlık tarafından oluşturulan 8 ayrı ekibin yürüttüğü denetimlere protokol de dahil oldu. 2 gün önce görevine başlayan Kaymakam Uğur Kolsuz başkanlığında, Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, İlçe Emniyet Müdürü İrfan Ağlamaz, Kumluca Merkez Karakol Komutan vekili Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Feyzullah Çam ve beraberindeki heyetten oluşan protokol ilçe genelinde, iş yerleri, kapalı halk pazarı ve turizm merkezi Adrasan'daki turizm alanlarını denetledi. Kaymakam Uğur Kolsuz, iş yeri sahiplerinden, pazarcı esnafından ve turizm işletmecilerinden maske, mesafe ve dezenfekte kurallarına kesinlikle uyulmasını istedi.

Turizm alanları, ulaşım esnafı, sokaktaki vatandaşlara ve gıda satışı yapan iş yeri sahiplerine, müşterinin kalktığı masaları dezenfekte etmeden kesinlikle ikinci bir müşterinin oturmasına izin vermemelerini tavsiye eden Kaymakam Uğur Kolsuz, "Bugün ülke genelinde 81 ilde yapılan Covid-19 dolayısıyla halkımıza sağlık kurallarını anlatmak, halkımızın sağlık kurallarına uyup uymadığını yerinde görmek amacıyla Kumluca'da yapmış olduğumuz denetimlerde gerek halkımızın gerekse esnafımızın memnuniyetle kurallara uymuş olduğunu gördük. Bilgilendirme ve aydınlatma yaptık. Zaten denetimin amacı onların aydınlatılması, bilgilendirmesiydi. Biz de heyet olarak, belediye başkanımız, emniyet müdürümüz, jandarma komutanımız, ilçe sağlık müdürümüzle heyet olarak gezdik. Bilgilendirme ve aydınlatama görevimizi yaptık. Ben başta esnaflarımız olmak üzere vatandaşlarımızın kurallara uymuş olmalarından dolayı teşekkürlerimi iletiyorum. Başta kendi sağlığımız sonra çevremizin, ailemizin sağlığıdır" dedi.

Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu "Kumluca Kaymakamlığımızın nezdinde, emniyet, jandarma, sağlık ekipleri ve belediyemizin zabıta ekipleriyle birlikte büyük bir denetim yapıyoruz. Kumluca'nın her bir köşesinde denetimlerimiz devam ediyor. Kaymakamımız özellikle turizm açısından daha çok önem verdiği için plajlarımız da denetimden geçiyor. Buradaki sosyal mesafeler denetlendi. Plajlarımız tam not aldı. Gönlümüz rahat. Sayın Kaymakamımız dört dörtlük bir denetim istemişti. Biz Kumluca Belediyesi olarak üzerimize düşeni yerine getiriyoruz" diye konuştu.