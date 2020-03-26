Kumluca'da koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Kumluca'da koronavirüs tedbirleri
6 saat önce
Ekiplerin pazar alanını dezenfekte etmesi Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu'nun açıklamaları ANTALYA - Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler sürüyor.
Ekiplerin pazar alanını dezenfekte etmesi
Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu'nun açıklamaları ANTALYA - Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler sürüyor. Kumluca ilçesinde belediye ekipleri vatandaşların kullandığı alanlarda dezenfeksiyon yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 08:58 Kaynak: AA
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