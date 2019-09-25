Son Dakika Haberleri: Kumluca'da makilik yangını (2)
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Kumluca'da makilik yangını (2)

1 saat önce

KONTROL ALTINA ALINDIAntalya'nın Kumluca ilçesinde yerleşim yerleri ve tarım alanlarının yakınındaki makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Kumluca'da makilik yangını (2), System.String[]

KONTROL ALTINA ALINDI
Antalya'nın Kumluca ilçesinde yerleşim yerleri ve tarım alanlarının yakınındaki makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alındı. Yaklaşık 1.5 hektar makilik alanın zarar gördüğü yangınla ilgili soğutma çalışmaları sürüyor.


Antalya, Kumluca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 03:23 Kaynak: DHA
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