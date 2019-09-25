Kumluca'da makilik yangını (2)

KONTROL ALTINA ALINDI Antalya 'nın Kumluca ilçesinde yerleşim yerleri ve tarım alanlarının yakınındaki makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alındı. Yaklaşık 1.5 hektar makilik alanın zarar gördüğü yangınla ilgili soğutma çalışmaları sürüyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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