Kumluca'da makilik yangını (2)
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KONTROL ALTINA ALINDIAntalya'nın Kumluca ilçesinde yerleşim yerleri ve tarım alanlarının yakınındaki makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 03:23 Kaynak: DHA
KONTROL ALTINA ALINDI
Antalya'nın Kumluca ilçesinde yerleşim yerleri ve tarım alanlarının yakınındaki makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alındı. Yaklaşık 1.5 hektar makilik alanın zarar gördüğü yangınla ilgili soğutma çalışmaları sürüyor.
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