Kumluca'da meydana gelen heyelan, oturdukları evi tehdit ediyor - Son Dakika
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Kumluca'da meydana gelen heyelan, oturdukları evi tehdit ediyor

10.03.2022 21:25

Kumluca'da meydana gelen heyelan, oturdukları evi tehdit ediyor -Ailecek tedirgin olan Hüsnü Canıtez, yetkililerden yardım istedi Antalya'nın Kumluca İlçesinde meydana gelen heyelan, Canıtez ailesinin evini tehdit ediyor.

Kumluca'da meydana gelen heyelan, oturdukları evi tehdit ediyor

-Ailecek tedirgin olan Hüsnü Canıtez, yetkililerden yardım istedi

ANTALYA - Antalya'nın Kumluca İlçesinde meydana gelen heyelan, Canıtez ailesinin evini tehdit ediyor. Ailecek tedirgin olduklarını belirten Hüsnü Canıtez, yetkililerden yardım istedi.

Şubat ayının ortalarında başlayan toprak kayması, Hüsnü Canıtez ve ailesinin oturduğu eve kadar geldi. Hüsnü Canıtez, heyelan keçilerinin bulunduğu ağılı tehdit edince ağılı başka bir yere taşıdı. Evinin bulunduğu zeminin sağlam olduğunu belirten Hüsnü Canıtez, evin üzerine gelen toprak yığınlarının temizlenmesini istiyor.

"Sadece evimin kurtarılmasını istiyorum"

Her gün toprak evin üzerine doğru geldiğini belirten Hüsnü Canıtez, "Şubat ayının ortasından beri toprak kayıyor. Kumluca Belediyesi bir iş makinesi gönderdi. O da küçük olunca bir yapamadı. Toprak evimizin üzerine göçüp geldi. Biz gece uyurken evimizin üzerine toprak gelecek. Evimin kurtarılması için büyük kepçe istiyorum. Benim evimi kurtarsınlar yeter. Yetkililerden yardım istiyorum. Evimin zemininde hiçbir şey yok. Çatlak bile yok. Sadece yukarıdan toprak göçüp geliyor. Günlerdir, her gün azar azar geliyor. Hayvancılık yapıyorum. Başka gidecek yerim yok. Taşınacak durumum yok. Evimin kurtarılmasını istiyorum" dedi.

"Ailecek nereye gideceğiz"

Anne Gülay Canıtez, "Ailecek nereye gideceğiz bu kış gününde. Hayvanlarımız var. Toprak dağdan göçtü geliyor. Yapacak bir şey yok. Yetkililerden yardım bekliyoruz. Başka gidecek yerimiz yok. Odanın birisini boşalttık. Evimizde çatlak bile yok. Her gün her gün geliyor. Yapacak bir şey yok. Hayvancılıkla uğraşıyoruz biz" diye konuştu.

Kumluca'da meydana gelen heyelan, oturdukları evi tehdit ediyor
Kumluca'da meydana gelen heyelan, oturdukları evi tehdit ediyor
Kumluca'da meydana gelen heyelan, oturdukları evi tehdit ediyor

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Heyelan oturdukları evi tehdit ediyor Heyelan oturdukları evi tehdit ediyor

Antalya, Kumluca, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kumluca'da meydana gelen heyelan, oturdukları evi tehdit ediyor - Son Dakika


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