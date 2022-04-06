Kumluca'da mezarlığın demir kapısı çalındı - Son Dakika
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Kumluca'da mezarlığın demir kapısı çalındı

06.04.2022 17:35
Kumluca'da mezarlığın demir kapısı çalındı

Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Kavak Mahalle Mezarlığının girişinde bulunan demir kapı çalındı.

Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Kavak Mahalle Mezarlığının girişinde bulunan demir kapı çalındı.

Kumluca ilçesine bağlı Kavak Mahalle Mezarlığının girişinde bulunan demir kapının bir kanadı yerinden sökülerek çalındı. Konu ile ilgili konuşan Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca Hizmet Birimi Müdürü Abdullah Arıcıoğlu, "Kavak Mahallemizde bulunan Mahalle Mezarlığındaki demir kapının bir kanadı yerinden sökülerek çalındı. Demir fiyatlarının yüksek olmasından dolayı kimliği belirsiz kişi veya kişiler bu kapıyı çaldılar. İlçemizde daha önce böyle bir olay yaşanmamıştı. Bundan sonra mezarlık kapılarında nöbet tutacağız. Başka türlü kapıları yerinden söküp götürecekler. Halkımızdan bu konuda duyarlı olmalarını istiyorum" dedi. - ANTALYA

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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya, Kumluca, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kumluca'da mezarlığın demir kapısı çalındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kumluca'da mezarlığın demir kapısı çalındı - Son Dakika
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