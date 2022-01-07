Kumluca'da motosiklet sürücülerine ileri sürüş eğitimi verildi - Son Dakika

Kumluca ilçesinde gerçekleştirilen "Kaskını Tak Dengeni Koru, Hayatta Kal Kumluca" projesi kapsamında motosiklet sürücülerine eğitim verildi.

Kumluca Kaymakamlığı, belediye, Emniyet Müdürlüğü ve Motosiklet Federasyonu'nun katkılarıyla gerçekleştirilen proje kapsamında eğitime katılan motosiklet sürücüleriyle bir araya gelindi.

Proje kapsamında, konusunda uzman ve deneyimli eğitmenlerle ileri sürüş eğitiminde başarılı olan 82 motosiklet sürücüsüne eğitim sonunda başarı belgesi ve kask hediye edildi.

Eğitim sonunda motosiklet sürücüleri motorlu yunus polisler eşliğinde ilçe geneline konvoy düzenlediler.

Verilen eğitimin kendileri için çok faydalı olduğunu ifade eden motosiklet sürücüleri, ileri sürüş teknikleri sayesinde trafikte daha güvenli ulaşım sağlayacaklarını belirttiler.