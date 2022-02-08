Kumluca'da muz üretimi yaygınlaşıyor - Son Dakika

Antalya'nın Kumluca ilçesinde domates, biber üreticileri, alternatif ürün olarak muza yöneldi.

Yaş sebze ve meyve üretiminde önemli bir potansiyele sahip Kumluca'da, tropikal meyvelerden olan muzun üretimi giderek artıyor.

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, AA muhabirine, iklim koşullarından dolayı ilçedeki bazı üreticilerin katma değeri daha yüksek tropikal meyveye yöneldiğini söyledi.

Domates, biber, patlıcan, salatalık gibi ürün yetiştiren çiftçilerin, muz üretimini denediklerini ve başarılı sonuçlar elde ettiklerini anlatan Kökce, ilçedeki muz yetiştiriciliğinin giderek yaygınlaştığını bildirdi.

İlçedeki üreticilerden Ali Ergin, Salur Mahallesi'ndeki örtü altı sebze üretiminden vazgeçip, serada muz yetiştirmeye başladığını belirtti. 6 dönümlük alana muz fidanları diktiğini anlatan Ergin, "Seramızda bin ağacımız var, yaklaşık 35 ton ürün almayı hedefliyoruz." dedi.

Ergin, ürünün iç piyasanın ihtiyacını karşıladığını kaydetti.