Üye Girişi
Kumluca'da muz üretimi yaygınlaşıyor - Son Dakika

Kumluca'da muz üretimi yaygınlaşıyor

08.02.2022 14:41
Kumluca'da muz üretimi yaygınlaşıyor

Antalya'nın Kumluca ilçesinde domates, biber üreticileri, alternatif ürün olarak muza yöneldi.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde domates, biber üreticileri, alternatif ürün olarak muza yöneldi.

Yaş sebze ve meyve üretiminde önemli bir potansiyele sahip Kumluca'da, tropikal meyvelerden olan muzun üretimi giderek artıyor.

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, AA muhabirine, iklim koşullarından dolayı ilçedeki bazı üreticilerin katma değeri daha yüksek tropikal meyveye yöneldiğini söyledi.

Domates, biber, patlıcan, salatalık gibi ürün yetiştiren çiftçilerin, muz üretimini denediklerini ve başarılı sonuçlar elde ettiklerini anlatan Kökce, ilçedeki muz yetiştiriciliğinin giderek yaygınlaştığını bildirdi.

İlçedeki üreticilerden Ali Ergin, Salur Mahallesi'ndeki örtü altı sebze üretiminden vazgeçip, serada muz yetiştirmeye başladığını belirtti. 6 dönümlük alana muz fidanları diktiğini anlatan Ergin, "Seramızda bin ağacımız var, yaklaşık 35 ton ürün almayı hedefliyoruz." dedi.

Ergin, ürünün iç piyasanın ihtiyacını karşıladığını kaydetti.

YORUMLAR
500

Ziraat Odası, Antalya, Domates, Kumluca, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kumluca'da muz üretimi yaygınlaşıyor - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
14:30 Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın adaylığına şerh: Seçimler zamanında yapılırsa, Anayasa'ya göre aday olamaz!
14:29 Fatih Terim'in prensi Oğulcan, TFF 1. Lig ekibine kiralık gönderildi
14:27 Evinde kız arkadaşıyla cinsel ilişkiye giren adam, sabah komşusunun kapıya bıraktığı notla sarsıldı
14:23 İstanbullu için ucuz ekmek hayal mi oluyor? Halk Ekmek fabrikalarına 3 katı elektrik faturası geldi!
14:22 Masumlar Apartmanı bu akşam neler olacak? Han babasına gerçekleri gösteriyor
14:17 Demet Akbağ ve Yılmaz Erdoğan'dan yıllar sonra yeni proje
14:11 Putin'le görüşmesi olay olan Macron: Amaca ulaşıldı
14:03 AK Partili Ayvalı'ya göre elektrik faturaları abartılıyor: Provokasyonlar aldı, yürüdü!
13:54 Böyle bir dönüş görülmedi! "Parti prensiplerine uymuyor" diye HDP'den ihraç edildi, MHP'ye katıldı!
13:51 Şenol Güneş talebi üzerine Onyekuru'nun kadroya katılacağı iddia edildi!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2022 14:47:27. #1.12#
SON DAKİKA: Kumluca'da muz üretimi yaygınlaşıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement