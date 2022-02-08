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KUMLUCA'DA MUZUN FİYATI 8 LİRA - Son Dakika

KUMLUCA'DA MUZUN FİYATI 8 LİRA

08.02.2022 10:58

ÖRTÜ altı sebze üretim merkezlerinden Antalya'nın Kumluca Kumluca ilçesinde, 2 yıl önce, domates, biber, patlıcan ve salatalık gibi sebze üretiminden vazgeçip tropikal ürünleri eken üretici, muz hasadına başladı.

ÖRTÜ altı sebze üretim merkezlerinden Antalya'nın Kumluca Kumluca ilçesinde, 2 yıl önce, domates, biber, patlıcan ve salatalık gibi sebze üretiminden vazgeçip tropikal ürünleri eken üretici, muz hasadına başladı. Üreticiler bahçelerinde muzu 8 liradan satıyor.

Kumluca'da örtü altı üretimde mango, ejder ve muz yetiştiriciliğinde artış yaşandı. Üreticilerin, daha fazla gelir elde edebileceği tropik ürünlerin ekili alanı arttı. Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, "Kumluca'da domates, biber, patlıcan ve salatalık gibi ürünleri bırakıp bazı bölgelerde muz üretimine geçtik. Son yıllarda tropik meyve üretimine ilgi var.Son yıllarda örtü altı sebze üretimi para kazandırmıyor. Maliyet fiyatları çok yükseldi. Tropikal meyve üretimine geçen çiftçilerimizi elimizden geldiği kadar destekliyoruz" diye konuştu.

Salur mahallesinde, 6 dönüm alanda muz üretimi yapan Ali Ergin (54), şunları söyledi:

"Geçen yıl eylül ayında muz fidanlarımız seraya diktim. Hasadımız devam ediyor. Beklentimiz salkımda 35 kilo muz elde etmek. 1000 ağacımız var. Serada 35 ton meyve bekliyoruz. Önceden 4 Liraya satıyorduk. Fyatlar yükseldi. En az 7 lira, 8 liraya da satıyoruz. Girdi maliyetlerine bakıldığında 7 liranın üzerindeki fiyatlar bizi memnun eder. Dönümde 180 ağacımız var. 4 lira maliyetin altındaydı. Şua andaki fiyattan memnunuz."

KUMLUCA'DA MUZUN FİYATI 8 LİRA
KUMLUCA'DA MUZUN FİYATI 8 LİRA
KUMLUCA'DA MUZUN FİYATI 8 LİRA

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Ziraat Odası, Antalya, Domates, Kumluca, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KUMLUCA'DA MUZUN FİYATI 8 LİRA - Son Dakika


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