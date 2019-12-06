Son Dakika Haberleri: Kumluca'da öğrencilerden hasta arkadaşları için kermes
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Kumluca'da öğrencilerden hasta arkadaşları için kermes

6 saat önce

Kumluca Kız Anadolu Lisesi öğrencileri, gelirinin okulda sağlık sorunları yaşayan bir arkadaşlarının tedavisinde kullanılmak üzere kermes düzenledi.

Kumluca'da öğrencilerden hasta arkadaşları için kermes, System.String[]

Kumluca Kız Anadolu Lisesi öğrencileri, gelirinin okulda sağlık sorunları yaşayan bir arkadaşlarının tedavisinde kullanılmak üzere kermes düzenledi.

Kumluca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören bir arkadaşlarına destek amacıyla kermes düzenledi. Kermese, öğrencilerin yanı sıra veliler de destek verdi.

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi salonunda açılan kermesi Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Erol Uysal, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Girgin, şube müdürleri ziyaret etti.

Okulun müdürü Kadriye Girgin, sağlık problemleri yaşayan bir öğrencileri için okul arkadaşlarının böyle bir kermesle destek vermek istediklerini, kendilerinin de okul idaresi olarak yardımcı olduklarını söyledi.

Öğrencilerinin tedavisinin zor geçtiğini, ailenin maddi sıkıntı yaşadığını ifade eden Girgin, "Çocuğumuz ağır tedaviler geçiriyor. Okul arkadaşları, az da olsa tedaviye katkıda bulunmak için böyle bir kermes organize etti. Okul öğrenci ve velileri olarak herkes kendi imkanları doğrultusunda yardım etti. Emeği geçen, destek olan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Anadolu Lisesi, Kumluca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 04:14 Kaynak: AA
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