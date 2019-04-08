Son Dakika Haberleri: Kumluca'da Öğrencilere ve Personele Sigara Bırakma Semineri Verildi

Kumluca'da Öğrencilere ve Personele Sigara Bırakma Semineri Verildi

29 dakika önce

Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrenci, akademik ve idari personelinin tütün ürünlerinin zararları konusunda bilgilendirilmesi, farkındalık oluşturulması, olumlu tutum ve davranış geliştirilebilmesi için, "Tütün ve Tütün Ürünleri ile Mücadele" konusunda seminer gerçekleştirildi.

Kumluca'da Öğrencilere ve Personele Sigara Bırakma Semineri Verildi, System.String[]
Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrenci, akademik ve idari personelinin tütün ürünlerinin zararları konusunda bilgilendirilmesi, farkındalık oluşturulması, olumlu tutum ve davranış geliştirilebilmesi için, "Tütün ve Tütün Ürünleri ile Mücadele" konusunda seminer gerçekleştirildi.

Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selma Öncel, dünyada her yıl 6 milyon dolayında kişi tütün kullanımının yol açtığı sorunlar nedeniyle hayatını kaybettiğini, Türkiye'nin de sigara içme oranlarının yüksek olduğu ülkeler arasında yer aldığını paylaştı.

Küresel Yetişkin Tütün Araştırması'na göre, Türkiye'de 15 yaş ve üzerindeki yetişkinlerin yüzde 31.2'sinin sigara içtiğini, sigara içme sıklığının erkeklerde yüzde 47.9 kadınlarda yüzde 15.2 olduğunu belirtti. Prof. Dr. Selma Öncel, sigara kullanımın kısa ve uzun dönemde sağlık üzerine pek çok olumsuz etkileri olduğunu ifade ederek, bu konuya dikkat çekmek için bu semineri düzenlediklerini paylaştı.

Seminer Kumluca İlçe Sağlık Müdürlüğü Sosyal Hizmet Uzmanı Nefise Keskin Savran tarafından verildi. Nefise Keskin Savran, sigaranın içinde bilinen ve bilinmeyen 4 binden fazla zehirli kimyasal maddenin bulunduğunu belirterek, kişinin sigarayı içer içmez kalp atışının hızlandığını, kan basıncının yükseldiğini ve beyne giden kan akışının yavaşladığını belirtti. Uzun dönemde ise sigaranın, başta kalp-damar hastalıkları, astım, KOAH gibi solunum sistemi hastalıklarının yanı sıra akciğer, böbrek, pankreas, gırtlak, mesane, rahim ve mide kanseri gibi pek çok hastalığın nedeni olduğunu; sigarayı içip bırakmak değil hiç başlamamanın çok önemli olduğunu ifade etti. Seminer, öğrencilerin soru ve görüşlerini paylaşması ile son buldu. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 10:46 Kaynak: İHA

Kumluca, Güncel
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