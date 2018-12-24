Son Dakika Haberleri: Kumluca'da Okul Sporları Voleybol Müsabakaları Başladı

Kumluca'da Okul Sporları Voleybol Müsabakaları Başladı

1 saat önce

Kumluca Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü tarafından organize edilen okul sporları voleybol müsabakaları başladı.

Kumluca'da Okul Sporları Voleybol Müsabakaları Başladı, System.String[]
Kumluca Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü tarafından organize edilen okul sporları voleybol müsabakaları başladı.

Sekiz lise ve dokuz ortaokul takımının katıldığı müsabakalar, yıldız kızlar ve genç erkekler A, B ve C gruplarında yapılacak. Bugün oynanan ilk maçta Kasapçayırı Ortaokulu, rakibi Atatürk Ortaokulu takımını 2-1 mağlup etti.

3 Ocak'ta sona erecek karşılaşmaların ardından dereceye girecek takımlar için kupa töreni düzenlenecek.

Kumluca Gençlik ve Spor Müdürü Erol Koca, gazetecilere yaptığı açıklamada, gençlere sportif alışkanlık kazandırmak, birlik, beraberlik ve mücadele ruhu oluşturmak adına okul sporları voleybol turnuvasını başlattıklarını söyledi.

Toplamda 17 takımın mücadele edeceği turnuvaya katılan takımlara başarılar dileyen Koca, turnuvada dereceye giren takımların Antalya'da Kumluca'yı temsil edeceklerini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 02:30 Kaynak: AA

voleybol, Kumluca, Spor
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