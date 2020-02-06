Kumluca'da organik gübre fabrikası kurulacak - Son Dakika
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Kumluca'da organik gübre fabrikası kurulacak

6 saat önce

Kumluca ilçesinde sera atıklarından organik gübre üretilecek fabrikanın kurması için çalışmalara başlandı.

Kumluca'da organik gübre fabrikası kurulacak, System.String[]

Kumluca ilçesinde sera atıklarından organik gübre üretilecek fabrikanın kurması için çalışmalara başlandı.

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, fabrika kurulması planlanan alanda incelemelerde bulundu.

İncelemenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Köleoğlu, 15 bin metrekare alanda sera atıklarından Türkiye'nin ilk organik gübre üretim fabrikasını kuracaklarını söyledi.

Bertarafı büyük bir sorun olan sera atıklarının geri dönüşümünü sağlayarak ekonomiye kazandırmayı hedeflediklerini belirten Köleoğlu, "Fabrikamızın zemin hazırlığını tamamladık. Sağlıklı gıdanın başkenti Kumluca'da sebze atıklarını geri dönüşüme kazandırarak, bölge ekonomisine katkıda bulunacağız. En kısa sürede fabrikamız seri üretime geçecek. Bölgemize hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Kurulacak tesisin sera üretimi gerçekleştiren başka bölgelerde de örnek olacağını kaydeden Köleoğlu, tesiste üretilecek organik gübrelerin kullanım önceliğinin bölge çiftçilerinde olacağını sözlerine ekledi.

Mustafa Köleoğlu, Türkiye, Kumluca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 02:30 Kaynak: AA
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