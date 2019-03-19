Son Dakika Haberleri: Kumluca'da Orman Personeline Eğitim

Kumluca'da Orman Personeline Eğitim

12 dakika önce

Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü tarafından personele, '2019 yılı orman yangınları ile mücadele' konulu eğitim verdi.

Kumluca'da Orman Personeline Eğitim, System.String[]
Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü tarafından personele, '2019 yılı orman yangınları ile mücadele' konulu eğitim verdi.

Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü ve Yangınla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen eğitime; Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, Şube Müdürü Mustafa Songür ve yangınla mücadele mühendisleri, 72 yangın işçisi, 13 orman muhafaza memuru ve 7 teknik elaman katıldı.

Eğitimde; yangın anında zamanın nasıl verimli kullanılacağı, ekipman ve malzemelerin teknik kullanımı, su kuyularından araca suyun nasıl aktarılacağı, araca su miktarı ve nasıl aktarılacağı, yangın öncesi hazırlıklar, yangın işçilerinin eğitilmesi ve arazöz eğitimlerinin tamamlanması gibi konularda iş başı eğitimi verildi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 11:01 Kaynak: İHA

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