Son Dakika Haberleri: Kumluca'da Orman Personeline Suç Önleme Semineri Verildi

Kumluca'da Orman Personeline Suç Önleme Semineri Verildi

15 dakika önce

Antalya'nın Kumluca ve Finike Orman İşletme Müdürlüklerinde görev yapan personele, orman suçlarının önlenmesi ve takibi aşamasında yapılacak iş ve işlemler hakkında bilgilendirme semineri verildi.

Kumluca'da Orman Personeline Suç Önleme Semineri Verildi, System.String[]
Antalya'nın Kumluca ve Finike Orman İşletme Müdürlüklerinde görev yapan personele, orman suçlarının önlenmesi ve takibi aşamasında yapılacak iş ve işlemler hakkında bilgilendirme semineri verildi.

Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen seminer, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü Orman Zararlıları ile Mücadele Şube Müdürü Mithat Uyan, Kumluca Cumhuriyet Savcısı Osman Belen tarafından verildi.

Seminere Kumluca Orman İşletme Müdürü Faik Yılmaz, Kumluca ve Finike Orman İşletme Şefleri ile Orman Muhafaza memurları katıldı. Seminerde, Orman suçlarınınım önlenmesi ve takibi aşamasında yapılacak iş ve işlemleri anlatıldı.

Personel içi hizmet için eğitim verdiklerini bildiren Kumluca Orman İşletme Müdürü Faik Yılmaz, "Orman suçlarının azaltılması ve etkin mücadele yöntemlerinin belirlenmeni konu edinen seminerimiz çok yararlı ve faydalı geçti." dedi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 02:08 Kaynak: İHA

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