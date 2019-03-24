Kumluca'da Orman Yangını (2)
1 saat önce
ALEVLER SÖNDÜRÜLDÜAntalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Yazır Mahallesi Olympos mevkisinde, saat 13.00 sıralarında çıkan orman yangını, Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle saat 16.30 sıralarında söndürüldü.
ALEVLER SÖNDÜRÜLDÜ Antalya
'nın Kumluca
ilçesine bağlı Yazır
Mahallesi Olympos mevkisinde, saat 13.00 sıralarında çıkan orman yangını, Orman İşletme Müdürlüğü
ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle saat 16.30 sıralarında söndürüldü. Orman işçilerinin 4 arazöz ve 2 itfaiye aracıyla 3,5 saat müdahale ettiği yangın bölgesinde soğutma çalışmaları sürdürülürken, yaklaşık 3 dönüm alanın zarar gördüğü belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 05:29 Kaynak: DHA
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