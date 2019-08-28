Son Dakika Haberleri: Kumluca'da orman yangını (2)
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Kumluca'da orman yangını (2)

32 dakika önce

KONTROL ALTINA ALINDIKumluca'ya bağlı Sarıcasu Mahallesi Yalancılar mevkiindeki ormanlık ve makilik alanda çıkan yangın, Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Kumluca'da orman yangını (2), System.String[]

KONTROL ALTINA ALINDI

Kumluca'ya bağlı Sarıcasu Mahallesi Yalancılar mevkiindeki ormanlık ve makilik alanda çıkan yangın, Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yaklaşık 25 dönüm ormanlık ve makilik alanda etkili olan yangın bölgesinde soğutma çalışmaları sürüyor.

PATLAYAN HORTUM İŞÇİYİ YARALADI

Bu arada yangına müdahale eden işçilerinden Kemal Demirkaya, arazözün hortumunun patlaması sonucu yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Kemal Demirkaya ambulansla Kumluca Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Yanan alandan görüntü
Ekiplerin müdahalesi

Haber-Kamera: Hakan ÖZGENÇ/ KUMLUCA(Antalya),

(GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ)


Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya, Kumluca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 12:47 Kaynak: DHA
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