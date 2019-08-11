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Kumluca'da orman yangını

6 dakika önce

Kumluca'da orman yangınıANTALYA - Antalya'nın Kumluca ilçesinde orman yangını çıktı.

Kumluca'da orman yangını
ANTALYA - Antalya'nın Kumluca ilçesinde orman yangını çıktı. Papaz koyunda çıkan yangını söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor.
Yangın bugün saat 15 00 sıralarında başladı. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangına 3 helikopter, 20 arazöz, 1 dozer ve orman işçilerinin müdahalesi devam ediyor.
3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 04:32 Kaynak: İHA
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