Kumluca'da orman yangını
41 dakika önce
Antalya'nın Kumluca ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.
Antalya'nın Kumluca ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 05:29 Kaynak: AA
Mavikent Mahallesi Karaöz mevkisindeki ormanlık alanın iki ayrı bölgesinden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.
Havadan ve karadan müdahale edilen yangınlardan birinin kontrol altına alındığı, diğerini söndürme çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
El ele tutuşarak gittikleri 10 evden hırsızlık yapan sevgililer yakalandı İstanbul'da feci kaza! Genç adam metrobüsün altında kaldı Erzurum'da Sultan Alaaddin yazılı sanduka bulundu İstanbul'da minibüs aydınlatma direğine çarparak takla attı