Son Dakika Haberleri: Kumluca'da orman yangını
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Kumluca'da orman yangını

41 dakika önce

Antalya'nın Kumluca ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Antalya'nın Kumluca ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.
Mavikent Mahallesi Karaöz mevkisindeki ormanlık alanın iki ayrı bölgesinden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.
Havadan ve karadan müdahale edilen yangınlardan birinin kontrol altına alındığı, diğerini söndürme çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 05:29 Kaynak: AA
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