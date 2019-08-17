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Kumluca'da orman yangını

1 saat önce

Antalya'da bir ailenin bahçede yemek yaptığı ocaktan çıkan alevler kısa sürede yayıldı.

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Antalya'da bir ailenin bahçede yemek yaptığı ocaktan çıkan alevler kısa sürede yayıldı. 3 dönümlük arazide ilerleyen yangında çam ağaçları zarar gördü. Olayla ilgili aileden bir kişi gözaltına alındı.

Antalya'nın Kumluca ilçesi, Beşikçi mahallesi Kemer mevkinde yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, bölgede yaşayan bir ailenin bahçede yemek yaptığı sırada ocaktan çıkan alevler yangına sebep oldu. Kısa sürede kontrolden çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle yayıldı. Yaklaşık 3 dönüm arazinin ve arazinde bulunan çam ağaçlarının zarar gördüğü yangına, 40 yangın söndürme işçisi, 11 arazöz ve 1 helikopter müdahale etti.

Olayla ilgili aileden bir kişi gözaltına alınırken, kontrol altına alınan yangınla ilgili iftaiyenin soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi. - ANTALYA
Kumluca, Antalya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 01:26 Kaynak: İHA
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