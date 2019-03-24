Kumluca'da Orman Yangını -Ek
1 saat önce
Antalya'nın Kumluca ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.
Antalya
'nın Kumluca
ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.
Kumluca'ya bağlı Yazır
Mahallesi Olympos mevkisinde saat 13.00 sıralarında orman yangını çıktı. Dumanı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, orman işletme müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sarp kayalık bir bölgede çıkan yangına ekipler müdahaleye başladı. Bölgedeki rüzgarın da etkisiyle yangın çevreye yayıldı. Ekipler yangının kontrol altına alınmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 04:14 Kaynak: DHA
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