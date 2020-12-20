Kumluca'da otomobiliyle dereye yuvarlanan sürücü kurtarıldı - Son Dakika

Kumluca ilçesinde otomobiliyle dereye yuvarlanarak yaralanan sürücü, ekiplerce kurtarıldı.
Ahmet Ö'nün (33) kullandığı otomobil, Kum Mahallesi Obalar mevkindeki kontrolden çıkarak dereye yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri merdiven yardımıyla yaralı sürücüyü kurtardı.
Geç kaldıklarını düşündüğü ekiplere tepki gösterek sürücü ikna edilerek Kumluca Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ahmet Ö. tedavisinin ardından ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.
Yaklaşık 30 metrelik dereye düşen otomobil ise çekici yardımıyla çıkartıldı.
- Kaynak: AA
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