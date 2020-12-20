Kumluca'da otomobiliyle dereye yuvarlanan sürücü kurtarıldı - Son Dakika

Yaklaşık 30 metrelik dereye düşen otomobil ise çekici yardımıyla çıkartıldı.

Ahmet Ö. tedavisinin ardından ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Ahmet Ö'nün (33) kullandığı otomobil, Kum Mahallesi Obalar mevkindeki kontrolden çıkarak dereye yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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