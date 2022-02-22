Kumluca'da pompalı tüfekle 3 kişiyi yaralayan şahıs adliyede - Son Dakika
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Kumluca'da pompalı tüfekle 3 kişiyi yaralayan şahıs adliyede

22.02.2022 16:07

Kumluca'da pompalı tüfekle 3 kişiyi yaralayan şahıs adliyedeANTALYA Antalya'nın Kumluca ilçesinde 2'si otomobil içinde olmak üzere 3 kişiyi pompalı tüfekle yaralayan şahıs, adliyeye sevk edildi.

Kumluca'da pompalı tüfekle 3 kişiyi yaralayan şahıs adliyede

ANTALYA Antalya'nın Kumluca ilçesinde 2'si otomobil içinde olmak üzere 3 kişiyi pompalı tüfekle yaralayan şahıs, adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, olay dün akşam saatlerinde Meydan Mahallesi'nde meydana geldi. 07 S 7989 plakalı otomobille sokağa gelen gelen H.K. ve M.U'ya iddiaya göre Z.Y. isimli şahıs pompalı tüfekle beş el ateş etti. Araç içinde bulunan H.K. ve M.U. ile olay yerinde bulunan E.E, vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde bulunan vatandaşlar tarafından yapıldı. Ambulanslarla Kumluca Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye kaldırılan yaralılardan hayati tehlikeleri bulunan H.K. ve M.U., Antalya'ya sevk edildi. Olay yerinden kaçan Z.Y. ise kısa sürede polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Z.Y yapılan soruşturmanın ardından Kumluca Adliyesine sevk edildi.

Kumluca'da pompalı tüfekle 3 kişiyi yaralayan şahıs adliyede
Kumluca'da pompalı tüfekle 3 kişiyi yaralayan şahıs adliyede
Kumluca'da pompalı tüfekle 3 kişiyi yaralayan şahıs adliyede
Kumluca'da pompalı tüfekle 3 kişiyi yaralayan şahıs adliyede
Kumluca'da pompalı tüfekle 3 kişiyi yaralayan şahıs adliyede

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İKİ KİŞİYİ 'SİZE RÜŞVET VERMEM' DİYEREK VURMUŞ İKİ KİŞİYİ 'SİZE RÜŞVET VERMEM' DİYEREK VURMUŞ Antalya'da pompalı tüfekle saldırı: 3 yaralı Antalya'da pompalı tüfekle saldırı: 3 yaralı

Otomobil, Antalya, Kumluca, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kumluca'da pompalı tüfekle 3 kişiyi yaralayan şahıs adliyede - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kumluca'da pompalı tüfekle 3 kişiyi yaralayan şahıs adliyede - Son Dakika
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