Kumluca'da pompalı tüfekle 3 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Kumluca'da pompalı tüfekle 3 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı

23.02.2022 09:53
Kumluca'da pompalı tüfekle 3 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde 2'si otomobil içinde olmak üzere 3 kişiyi pompalı tüfekle yaralayan şüpheli tutuklandı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde 2'si otomobil içinde olmak üzere 3 kişiyi pompalı tüfekle yaralayan şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye geçtiğimiz pazartesi günü akşam saatlerinde Meydan Mahallesinde meydana gelen olayda, 07 S 7989 plakalı otomobille sokağa gelen gelen H.K. ve M.U'ya iddiaya göre Z.Y. pompalı tüfekle beş el ateş etti. Araç içinde bulunan H.K. ve M.U. ile olay yerinde bulunan E.E, vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde bulunan vatandaşlar tarafından yapıldı. Ambulanslarla Kumluca Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye kaldırılan yaralılardan hayati tehlikeleri bulunan H.K. ve M.U., Antalya'ya sevk edildi. Olay yerinden kaçan Z.Y. ise kısa sürede polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinin ardından Kumluca Adliyesine sevk edilen Z.Y, tutuklanarak Elmalı Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - ANTALYA

Kumluca'da pompalı tüfekle 3 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı

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Pazartesi, Otomobil, Antalya, Kumluca, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kumluca'da pompalı tüfekle 3 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kumluca'da pompalı tüfekle 3 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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