Son Dakika Haberleri: Kumluca'da risk oluşturduğu belirtilen bina yıkılıyor
Son Dakika Güncel Kumluca'da risk oluşturduğu belirtilen bina yıkılıyor

Kumluca'da risk oluşturduğu belirtilen bina yıkılıyor

1 saat önce

Kumluca'da riskli raporu verilen beş katlı binanın yıkımına başlandı.

Kumluca'da risk oluşturduğu belirtilen bina yıkılıyor, System.String[]

Kumluca'da riskli raporu verilen beş katlı binanın yıkımına başlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan beş katlı bir binaya ilişkin mülk sahipleri ve yapı denetim şirketleri arasında ortak çalışma yürütüldü. Yetkililerce gerekli incelemenin arından binanın depreme dayanıklı olmadığı, risk oluşturduğu gerekçesiyle yıkılmasına karar verildi.

Binada bulunan iş yerleri ve evler boşaltıldıktan sonra yıkım çalışmaları için harekete geçildi. Yapılan duanın ardından ekskavatörün direksiyonuna geçen Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, yıkım çalışmalarını başlattı.

Köleoğlu, yaptığı açıklamada, çalışmayla binanın hem kötü görünümünün hem de çevreye oluşturduğu riskin ortadan kaldırılacağını kaydetti.

Cumhuriyet Meydanı, Kumluca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 03:16 Kaynak: AA
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