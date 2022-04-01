Kumluca'da tarihi eser kaçakçılığı iddiası - Son Dakika
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Kumluca'da tarihi eser kaçakçılığı iddiası

01.04.2022 14:43

Antalya'nın Kumluca ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kumluca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, ilçe jandarma komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında ellerindeki tarihi eserleri satmaya çalıştıkları belirlenen Y.A ve E.A'nın evlerine operasyon düzenlendi.

Evde yapılan aramada tarihi eser olarak nitelendirilen 251 adet bronz sikke, 30 adet obje ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kumluca'da tarihi eser kaçakçılığı iddiası
Kumluca'da tarihi eser kaçakçılığı iddiası
Kumluca'da tarihi eser kaçakçılığı iddiası

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kumluca'da tarihi eser kaçakçılığı iddiası - Son Dakika


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