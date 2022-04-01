Kumluca'da tarihi eser kaçakçılığı iddiası - Son Dakika

Antalya'nın Kumluca ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Kumluca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, ilçe jandarma komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında ellerindeki tarihi eserleri satmaya çalıştıkları belirlenen Y.A ve E.A'nın evlerine operasyon düzenlendi.
Evde yapılan aramada tarihi eser olarak nitelendirilen 251 adet bronz sikke, 30 adet obje ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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