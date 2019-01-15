Son Dakika Haberleri: Kumluca'da Tekneler Alabora Oldu

Kumluca'da Tekneler Alabora Oldu

1 saat önce

Antalya'nın Kumluca ilçesinde bazı tekneler fırtınada alabora oldu.

Kumluca'da Tekneler Alabora Oldu, System.String[]
Antalya'nın Kumluca ilçesinde bazı tekneler fırtınada alabora oldu.

Kumluca ilçesi Mavikent Mahallesi'nde yaklaşık 50 teknenin bağlı bulunduğu Yapraklı Deresi'nde tekneler alabora oldu. Sabah saatlerinde devam eden etkili lodos fırtınası, Yapraklı Deresi'nin taşmasına neden oldu. Derede bulunan teknelerden bazıları alabora olurken, bir tekne de yan yattı. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 06:13 Kaynak: İHA

Mavikent, Yapraklı, Antalya, Kumluca, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kan Donduran İşkence! Naylon Eritilip Kedinin Gözlerine Damlatıldı İstikbal Mobilya Kayserispor'da Kana Bıyık Şoku

Muğla'da Motosiklet Sürücüsü, Sokak Ortasında Tuvalet İhtiyacını Giderdi Bloomberg: Doğuş Holding Dev İşletmelerini Satmak İçin Katarlılarla Masaya Oturdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2019 19:53:23. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kumluca'da Tekneler Alabora Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]