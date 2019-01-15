Kumluca'da Tekneler Alabora Oldu
1 saat önce
Antalya'nın Kumluca ilçesinde bazı tekneler fırtınada alabora oldu.
Antalya
'nın Kumluca
ilçesinde bazı tekneler fırtınada alabora oldu.
Kumluca ilçesi Mavikent
Mahallesi'nde yaklaşık 50 teknenin bağlı bulunduğu Yapraklı
Deresi'nde tekneler alabora oldu. Sabah
saatlerinde devam eden etkili lodos fırtınası, Yapraklı Deresi'nin taşmasına neden oldu. Derede bulunan teknelerden bazıları alabora olurken, bir tekne de yan yattı. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 06:13 Kaynak: İHA
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