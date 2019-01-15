Son Dakika Haberleri: Kumluca'da Tekneler Alabora Oldu

Kumluca'da Tekneler Alabora Oldu

49 dakika önce

Antalya'nın Kumluca ilçesinde bazı tekneler fırtınada alabora oldu.

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Antalya'nın Kumluca ilçesinde bazı tekneler fırtınada alabora oldu. Kumluca ilçesi Mavikent Mahallesi'nde yaklaşık 50 teknenin bağlı bulunduğu Yapraklı Deresi'nde tekneler alabora oldu. Sabah saatlerinde devam eden etkili lodos fırtınası, Yapraklı Deresi'nin taşmasına neden oldu. Derede bulunan teknelerden bazıları alabora olurken, bir tekne de yan yattı.

(Ramazan Sarıkayalı/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:31 Kaynak: İHA

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