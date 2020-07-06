Kumluca'da toplu taşıma araçları dezenfekte ediliyor - Son Dakika

Antalya'nın Kumluca ilçesinde faaliyet gösteren toplu taşıma araçları, belediye tarafından periyodik olarak ücretsiz olarak dezenfekte ediliyor.

Kumluca Ulaştırma Hizmetleri Esnaf Odası ve Kumluca Belediyesi iş birliğiyle, toplu ulaşım araçlarına yönelik periyodik dezenfekte işlemlerine devam edildi.

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, mart ayından bugüne kadar Kumluca Ulaştırma Hizmetleri Esnaf Odası ve belediye iş birliğinde toplu taşıma araçlarının dezenfekte işlemlerini ücretsiz bir şekilde periyodik olarak yaptıklarını söyledi.

Amaçlarının toplum sağlığını korumak ve toplu ulaşım esnafını desteklemek olduğunu ifade eden başkan Köleoğlu, "Vatandaşlarımız gönül rahatlığı ile toplu taşıma araçlarını kullanabilir. Belediyemiz ve Ulaşım Hizmetleri Esnaf Odamız iş birliğiyle periyodik olarak araçlarımızı dezenfekte ediyoruz. Yaptığımız tüm çalışmalar halkımızın sağlığı için, bu konuda emek veren oda başkanımıza ve tüm şoförlerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Vatandaşları bilinçlendirmenin önemine vurgu yapan İğneli, "Ayrıca belediyemiz ile yaptığımız işbirliği kapsamında araçlarımızın dezenfekte işlemini rutin olarak gerçekleştiriyoruz. Bu konuda belediye başkanımıza verdikleri desteklerden dolayı arkadaşlarımız adına teşekkür ediyorum. Bu salgını hep birlikte, alınan tedbirlere uyarak aşacağız. Emeği geçen herkese ayrıca teşekkür ediyorum." diye konuştu.