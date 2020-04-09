Kumluca'da toptancı haline giren tüm araçlar dezenfekte ediliyor - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca Toptancı Haline giriş çıkış yapan araçlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında dezenfektan tünelinden geçiriliyor.

Salgına karşı alınan tedbirlerle, Antalya Valiliği tarafından daha önce giriş çıkış saatleri değiştirilen Kumluca Toptancı Halinde, yeni uygulamayla hale giriş çıkış yapan araçların dezenfektesi yapılıyor.

Toptancı haline yurt içi ve dışından gelen her gün yüzlere aracın giriş çıkış yaptığını ifade eden Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, "Kurduğumuz dezenfektan tüneli ile hem halde çalışanlarımız, hem halden dışarı çıkan ürünlerimizi korumuş oluyoruz. Amacımız evlerinde kalan vatandaşlarımıza, sağlıklı ürünler yetiştirmek için çalışan çiftçilerimizi ve ürettikleri ürünleri korumak, halkımıza sağlıklı ürünler ulaştırabilmek." ifadelerini kullandı.