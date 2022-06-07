Kumluca'da tropik meyve yetiştiriciliğine uygun araziler incelendi - Son Dakika
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Kumluca'da tropik meyve yetiştiriciliğine uygun araziler incelendi

07.06.2022 16:33
Kumluca'da tropik meyve yetiştiriciliğine uygun araziler incelendi

Kumluca ilçesinde tropik meyve üretim ve yaygınlaştırması projesi kapsamında Akdeniz Üniversitesi, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA), Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) ve Kumluca Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından, tropik meyve yetiştiriciliğine uygun arazilerde inceleme yapıldı.

Kumluca ilçesinde tropik meyve üretim ve yaygınlaştırması projesi kapsamında Akdeniz Üniversitesi, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA), Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) ve Kumluca Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından, tropik meyve yetiştiriciliğine uygun arazilerde inceleme yapıldı.

KUTSO tarafından Akdeniz Üniversitesi ve Kumluca Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile BAKA desteği ile yürütülen proje kapsamında Batı Antalya'da tropik bitkilerin üretimi ve yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

Üretim merkezinin kurulmasının ardından fidan temini aşamasına geçilen projede, tropik meyve üretmeyi amaçlayan çiftçilerin arazilerinde incele yapılıyor.

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hamide Gübbük, Akdeniz Üniversitesi Kumluca Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Lokman Altınkaya, BAKA Yatırım Destek Uzmanı Çağatay Karaca, KUTSO Genel Sekreteri Mesut Bakar ve Kumluca Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mustafa Çetin arazi incelemesinde bulundu.

İlk olarak seralarında deneme amaçlı tropik meyve üretimine başlayan Kumlucalı iş adamı Ertan Parçaoğlu'nun seralarındaki mango, guava ve kahve fidanları incelendi.

Ardından tropik meyve üretiminde sınır olarak kabul edilebilecek arazilerle, üretimi yapılan muz ve ejder meyvesi seraları gezildi.

Gübbük, tropik meyvelerin üretimi, üretim aşamasında yaşanabilecek sorunlar ve çözümleriyle, üretim sonrası pazarlama stratejileri değerlendirildi.

Program sonunda KUTSO salonunda tropik meyve üretmeyi planlayan üreticiler ile bir araya gelinerek fikir alışverişinde bulunuldu.

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Kaynak: AA

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, Akdeniz Üniversitesi, Antalya, Kumluca, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kumluca'da tropik meyve yetiştiriciliğine uygun araziler incelendi - Son Dakika

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