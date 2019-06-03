Son Dakika Haberleri: Kumluca'da U12 Ligi sona erdi
Son Dakika Spor Haber

Kumluca'da U12 Ligi sona erdi

16 dakika önce

Antalya'nın Kumluca ilçesinde düzenlenin Mustafa Köleoğlu U12 Futbol Ligi, final karşılaşmları ile sona erdi.

Kumluca'da U12 Ligi sona erdi, System.String[]
Antalya'nın Kumluca ilçesinde düzenlenin Mustafa Köleoğlu U12 Futbol Ligi, final karşılaşmları ile sona erdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Antalya Temsilciliği ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) tarafından organize edilen Mustafa Köleoğlu U12 Futbol Ligi müsabakaları Kumluca Şehir Stadı'nda oynanan final karşılaşmaları ile sona erdi. Karşılaşmalara batı Antalya bölgesinden 12 ayrı futbol takımı katıldı.

Kumluca Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen lig maçları 12 gün sürdü. 90 maçın oynandığı lige, Kumluca Belediyespor, 1923 Kaşspor, Demre Belediyespor, Finike Belediyespor, Mavikentspor, Toptaşspor, Kınıkspor, 1954 Finike Gençlikspor, Beymelek Belediyespor, Elmalı Belediyespor ve Kumluca Gençlikspor takımları katıldı.

Final karşılaşmalarından sonra madalya ve kupa töreni yapıldı. Lige katılan 12 takıma da kupa ve madalya verildi. Yeni yetişen futbolcuları spora teşvik etmek için birinci olan takımın adı açıklanmadı.

Madalya ve kupa törenine Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, CHP İlçe Başkanı Fahretdin Karaöz, Kumluca Belediye Meclis Üyeleri, futbolcuların aileleri ve sporseverler katıldı.

Kumluca belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, 11 Mayıs'ta başladıkları U 12 Futbol Liginin artık finaline geldiklerini ifade etti. Köleoğlu, "U12 Futbol Ligimizi hiçbir sorun yaşamadan birlik ve berberlik içinde tamamladık. Bu çocuklarımız bu günlere gelebilmek için 5 yaşından beri çalışıyorlar. Çocuklarımıza yeşil sahalardaki imkanlar yaratarak geleceğin futbolcularının yetişebilmesi için meclis üyelerimizle birlikte elimizden geleni yapmaya hazırız. Bu Futbol Liginin düzenlenmesinde emeği geçen en alt kademeden en üst kademeye kadar tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum" dedi. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 10:27 Kaynak: İHA
Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Şenol Güneş'ten sitem: Siz hiçbir şeye karışmayın, biz işimizi yaparız Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye'nin yenemeyeceği takım yoktur Fransa'da Türkiye maçı öncesi Mbappe şoku! Hector Cuper: Türkiye dünyanın en iyi 30 takımından biri

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.6.2019 10:43:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kumluca'da U12 Ligi sona erdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]