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Kumluca'da Üçoluk-Kuzca grup yoluna bakım

6 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca ilçesi Üçoluk ve Kuzca Mahalleleri bağlantı yolunda genişletme ve yenileme çalışması yapıyor.

Kumluca'da Üçoluk-Kuzca grup yoluna bakım, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca ilçesi Üçoluk ve Kuzca Mahalleleri bağlantı yolunda genişletme ve yenileme çalışması yapıyor.


Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, kırsal mahalle yolları için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler bir yandan yeni yollar açarken, diğer yandan da mevcut yolların bakım ve onarım çalışmalarını yapıyor. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri Kumluca ilçesi Üçoluk ve Kuzca Mahalleleri grup yolunda bakım ve onarım çalışması başlattı. Heyelan sonucu çöken yolda düzenleme ve yenileme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. 15 kilometre uzunluğundaki grup yolunda deforme olan bölgeler iş makineleriyle sökülüyor, ardından yola dolgu malzemesi serilerek silindir ile sıkıştırılıyor. Güvenli hale getirilen grup yolu, altı yapı çalışmalarının ardından program dahilinde asfaltlanacak. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kumluca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 02:01 Kaynak: İHA
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