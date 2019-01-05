Son Dakika Haberleri: Kumluca'da Vatandaş Abartı Egzoz, Park Yeri ve Hırsızlıklardan Şikayetçi

Kumluca'da Vatandaş Abartı Egzoz, Park Yeri ve Hırsızlıklardan Şikayetçi

1 saat önce

Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların sorunlarını birinci ağızdan dinlemek ve birlikte çözüm üretmek amacıyla mahallelerde vatandaşlarla buluşma toplantılarına başladı.

Kumluca'da Vatandaş Abartı Egzoz, Park Yeri ve Hırsızlıklardan Şikayetçi, System.String[]
Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların sorunlarını birinci ağızdan dinlemek ve birlikte çözüm üretmek amacıyla mahallelerde vatandaşlarla buluşma toplantılarına başladı. Merkez mahallesindeki ilk toplantıda Kumluca İlçe Emniyet Müdürü Cemil Doğan ve çeşitli birimlerdeki sorumlu personel kıraathanede vatandaşların problemlerini dinledi.

Vatandaşlar toplantıda, abartı egzozları yüzünden meydana gelen ses kirliliğinden, park yerleri, iş yeri ve ev hırsızlıkları ile dolandırıcılarından şikayetçi oldu.

Sıkıntıları dinleyen ve not alan Kumluca İlçe Emniyet Müdürü Cemil Doğa ekiplerin 24 saat sokak, cadde ve alanlarda devriye gezdiğini hatırlattı. Gözden kaçan eksiklerin olabileceğini söyleyen Doğan " Sizleri rahatsız eden en küçük olayları dahil bize bildirebilirsiniz. Abartı egzozları yüzünden oluşan ses kirliliğine duyarlıyız. Üstün gayret sarf ediyoruz. Ama hız motorlarının caddelerde oluşturduğu ses kirliliğini önlemekte zorluk çekiyoruz. Çünkü bunlar hız motoru, bunların trafiğe çıkması yasal olarak yasaklanmalıdır. Adı üstünde hız motoru bunlar trafikte değil, pistlerde olması lazım" dedi.

Toplantının ardından toplantıya katılanlara Merkez Mahalle Muhtarlığı tarafından yöresel arabaşı Çorbası ikram edildi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 01:18 Kaynak: İHA

Merkez, Kumluca, Güncel
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