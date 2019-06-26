Son Dakika Haberleri: Kumluca'da yaz spor okuları başladı
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Kumluca'da yaz spor okuları başladı

1 saat önce

Kumluca ilçesinde futbol, basketbol, voleybol, güreş, yüzme, judo ve taekwandonun yer aldığı 7 ayrı branşta açılacak yaz spor okulları ile 1500 çocuğun spor yapması hedefleniyor.

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Kumluca ilçesinde futbol, basketbol, voleybol, güreş, yüzme, judo ve taekwandonun yer aldığı 7 ayrı branşta açılacak yaz spor okulları ile 1500 çocuğun spor yapması hedefleniyor.

Çocukların sağlıklı birey olarak büyümeleri, yeteneklerini sergileme fırsatı vererek boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmeleri ve kötü alışkanlıklardan uzak durmaları için her yıl düzenlenen Yaz Spor Okulları, Kumluca Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü İşbirliğinde başladı

İlçe Spor Müdürü Erol Koca; "Yaz Spor Okullarımız, kötü alışkanlıklardan uzak duran, spor yapmayı ve sağlıklı bir yaşamı hayat tarzı olarak benimsemiş, özgüveni ve yetenekleri ile her yaştan insana örnek olan, çevresi ve dünyayı tanıyıp iyi bir iletişim kurabilen bir nesil için atılmış önemli adımlardan biridir. Çünkü spor, büyüme çağındaki çocuklar için hem bedensel sağlık ve fiziksel gelişmeleri hem de kişiliğin oluşması ve ruh sağlığının gelişmesi bakımından en önemli faaliyettir. Tüm çocuklarımızın Yaz Spor Okullarına iştirak ederek yaz tatilini en iyi şekilde değerlendirmelerini istiyoruz" dedi. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 10:13 Kaynak: İHA
basketbol, futbol, spor okulları, kumluca, Spor
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