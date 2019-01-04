Kumluca'da Yılın İlk Meclisi Toplandı
1 saat önce
Antalya'nın Kumluca Belediyesi Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı Yusuf Göven Başkanlığında gerçekleştirildi.
Antalya
'nın Kumluca Belediyesi
Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı Yusuf Göven Başkanlığında gerçekleştirildi.
Kumluca Belediye Meclisi 9 maddelik gündemi görüşmek üzere toplandı. Açılış ve yoklama ile başlayan toplantı gündem dışı konuşmalar ile devam etti.
Mecliste, Denetim komisyonunun seçimi, Zabıta
personelinin fazla mesai ücretleri, imar komisyonuna havale edilen konu hakkında hazırlanan raporlar ile İlçe sınırları içindeki işyerlerinin ilan, reklam ve tanıtım amaçlı koydukları her türlü yazılı uygulamalarında Türk Dilinin ve Türkçe Sözcüklerin kullanılması, İlçe sınırları içinde Yüzer Gezinti Teknelerinin tarife ücretlerinin belirlenmesi görüşüldü. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 03:52 Kaynak: İHA
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