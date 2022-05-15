KUMLUCA'DA YÖRÜK GÖÇÜ KORTEJİ - Son Dakika
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KUMLUCA'DA YÖRÜK GÖÇÜ KORTEJİ

15.05.2022 12:08

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde bu yıl 23'üncüsü düzenlenen Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında Yörük göçü korteji gerçekleştirildi.

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde bu yıl 23'üncüsü düzenlenen Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında Yörük göçü korteji gerçekleştirildi.

Kumluca'daki Tarım ve Seracılık Festivali dolayısıyla Hükümet Konağı yanından başlayıp, Karatepe Stadı'nda son bulan Yörük göçü korteji yapıldı. Korteje, Kaymakam Uğur Kolsuz, CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, siyasi parti başkanları, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Vatandaşlar göç esnasında ya kendi icra ettikleri meslekleri sergiledi ya da atalarının mesleklerini canlandırdı. Renkli görüntülere sahne olan Yörük göçü kortejine katılanlar yöresel kıyafetlerini giyip müzik eşliğinde eğlendi. Yol kenarında Yörük göçü kortejini izleyen vatandaşlar coşkuya ortak oldu.

KUMLUCA'DA YÖRÜK GÖÇÜ KORTEJİ
KUMLUCA'DA YÖRÜK GÖÇÜ KORTEJİ
KUMLUCA'DA YÖRÜK GÖÇÜ KORTEJİ
KUMLUCA'DA YÖRÜK GÖÇÜ KORTEJİ

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tarım ve seracılık festivali, Hükümet, Antalya, Kumluca, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: KUMLUCA'DA YÖRÜK GÖÇÜ KORTEJİ - Son Dakika
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