Kumluca'da yüzme alanları denetlendi
29 dakika önce
Kumluca'daki yüzme alanları denetlendi.
Kumluca Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 08:10 Kaynak: AA
'daki yüzme alanları denetlendi.
Birçok kurum yetkilisinden oluşan "Suda boğulma olayları denetim komisyonu" Kumluca merkez ve Adrasan
sahilindeki yüzme alanlarını inceledi.
Komisyon Başkanı Kumluca Gençlik Hizmetleri ve Spor
, Son Dakika Spor
Haberleri, Spor
Son Dakika'>Spor
Müdürü Erol Koca
, gazetecilere yaptığı açıklamada, yürütülen çalışmalarda yüzme alanlarında oluşabilecek olumsuzlukların en aza indirilmesinin amaçlandığı söyledi.
Amaçlarının yaşanabilecek olumsuzlukları önlemek olduğunu dile getiren Koca, "Komisyonumuz belirlenen yüzme alanlarında belirli aralıklarla denetimleri sürdürecek." dedi.
Kripto para uzmanına cinayet gözaltısı Son dakika! Bahçeli'den Lozan açıklaması Son dakika! Esenler Otogarı'nın İSPARK'a devri durduruldu Patlayan klima motoru duvar yıktı: 1 yaralı