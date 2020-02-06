Kumluca'da "Z kütüphane" açılışı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kumluca'da 'Z kütüphane' açılışı yapıldı - Son Dakika

Kumluca'da "Z kütüphane" açılışı yapıldı

6 saat önce

Kumluca ilçesinde Gül Çetin Kaur Anadolu Lisesi bünyesinde oluşturulan "Z kütüphane", düzenlenen törenle açıldı.

Kumluca'da

Kumluca ilçesinde Gül Çetin Kaur Anadolu Lisesi bünyesinde oluşturulan "Z kütüphane", düzenlenen törenle açıldı.

Kütüphane açılışına Kaymakam Hakkı Uzun, Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlı, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Girgin, AK Parti İlçe Başkanı Erol Uysal, MHP İlçe Başkanı Yücel Kaplan, çok sayıda davetli öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Gül Çetin Kaur Anadolu Lisesi Müdürü Osman Mutlu, yaptığı konuşmada, akademik seviyesi ve sosyokültürel anlayışı bakımından emsalleri arasında tercih edilen bir okul olmak için çalıştıklarını söyledi.

Okul bünyesinde oluşturdukları "Z kütüphane"nin güncel kitap hazinesi, bilgisayar ve internet erişim alt yapısıyla öğrencilere huzurlu çalışma ortamı sağladığını ifade eden Mutlu, "Kütüphanemiz, kitap kafe tarzı tasarımı ve genç bakış estetiğiyle emsalleri arasında fark yaratmaktadır. Amacımız öğrencilerimiz okul ortamından kopmadan burada istedikleri bilgiye ulaşabilsinler. Bu kütüphanenin oluşturulmasında maddi manevi desteklerini esirgemeyen tertip komitesi başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kütüphanede yaklaşık 2 bin 350 kitap bulunduğunu belirten Mutlu, bu sayının beş bin olmasını hedeflediklerini, internet ortamında kullanımı yapılan bilgisayar sayısını da beşe çıkarmak istediklerini bildirdi.

Konuşmanın ardından kütüphanenin açılışı protokol üyelerince gerçekleştirildi.

Anadolu Lisesi, Gül Çetin, Kumluca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 02:22 Kaynak: AA
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