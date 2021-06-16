Kumluca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gıda üretim ve tüketimi yapılan işyerlerine yönelik denetim gerçekleştirdi.
Ekipler, hijyen, fiyat tarifesi, gramaj, maske ve eldiven kullanımı konularında iş yerlerini denetledi.
Ekipler, iş yeri sahiplerini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kurallarına uymaları yönünde de uyardı.
Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, iş yerlerindeki denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini kaydetti.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kumluca'da zabıta ekiplerince denetim gerçekleştirildi - Son Dakika