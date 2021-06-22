Üye Girişi
Kumluca'daki Fener Halk Plajı'na mavi bayrak verildi - Son Dakika

Kumluca'daki Fener Halk Plajı'na mavi bayrak verildi

22.06.2021 13:25
Kumluca'daki Fener Halk Plajı'na mavi bayrak verildi, System.String[]

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından yapılan inceleme ve denetimler sonucu Kumluca ilçesindeki Fener Halk Plajı'na mavi bayrak verildi.

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından yapılan inceleme ve denetimler sonucu Kumluca ilçesindeki Fener Halk Plajı'na mavi bayrak verildi.

Mavi bayrak teslim törenine Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, TÜRÇEV Antalya Koordinatörü Mustafa Ergiydiren ve Antalya Koordinatör Yardımcısı Ömer Keskin katıldı.

Belediye Başkanı Köleoğlu da ilçe sahillerinden Fener Halk Plajı'nın mavi bayrak almaya hak kazanmasından dolayı büyük bir mutluluk ve onur duyduklarını söyledi.

Kumluca'nın tüm sahillerinin temiz ve doğal güzelliğinin gelecek nesillere aktarılması için mücadele ettiklerini ifade eden Köleoğlu, "Kumluca olarak çok şanslıyız. Bizler yaptığımız hizmetlerle sahillerimizin temizliğine inanıyor ve güveniyorduk. Yeri ve yabancı turistlerimizi, ilçemize sahillerimize çekebilmek için mavi bayrak başvurusunda bulunduk. Daha önce Kumluca Kent Park Plajı'mızda mavi bayrağımızı göndere çekmiştik, şimdi de Fener Halk Plajı'mızda mavi bayrağımızı göndere çekeceğiz. Hedefimiz Kumluca'yı alternatif turizmin Antalya'daki başkenti haline getirmek. Bu konuda emek sarf eden tüm belediye çalışanlarımıza ve TÜRÇEV'e desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Ergiydiren de Kumluca'da uzun süren denetimler sonunda mavi bayrak almaya hak kazanan plajlardan birinin de Fener Halk Plajı olduğunu söyledi.

Fener Halk Plajı'nda sahada mavi bayrak denetimini gerçekleştirdiklerini kaydeden Ergiydiren, şöyle devam etti:

"Ulusal ve uluslararası jürilerden onaylanan halk plajları yerinde yaptığımız denetimlerle mavi bayrak kriterlerini sağladığı görülmüştür. TÜRÇEV olarak yaptığımız haberli ve habersiz denetimlerle mavi bayrak kriterlerinin yerine getirilip getirilmediğini kontrol ediyoruz. Kumluca Belediyesine ait iki halk plajının yaptığımız incelemeler sonucu gerekli şartları ve kriterleri yerine getirdiğini tespit ettik. Bu plajların 2021 yılı için mavi bayrak almada herhangi bir sıkıntı olmadığına karar verdik. Mavi bayrak ödülünün Kumluca'ya, burayı ziyaret eden yerli ve yabancı turistlere hayırlı olmasını diliyorum."

Konuşmaların ardından Köleoğlu ve Mustafa Ergiydiren birlikte Fener Halk Plajı'nda mavi bayrağı göndere çekti.

Kumluca'daki Fener Halk Plajı'na mavi bayrak verildi
Kumluca'daki Fener Halk Plajı'na mavi bayrak verildi
Kumluca'daki Fener Halk Plajı'na mavi bayrak verildi

Fenerbahçe, Antalya, Türkiye, Kumluca, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kumluca'daki Fener Halk Plajı'na mavi bayrak verildi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Beşiktaş'ta devam etmeme kararı alan teknik direktör Sergen Yalçın: 35 gündür bekletiliyorum, onurum, gururum kırıldı 14:48 Beşiktaş'ta devam etmeme kararı alan teknik direktör Sergen Yalçın: 35 gündür bekletiliyorum, onurum, gururum kırıldı KİPTAŞ'ın taşınmaz ve arsa satışı müzayedesi yarın yapılacak 14:40 KİPTAŞ'ın taşınmaz ve arsa satışı müzayedesi yarın yapılacak HDP binasına saldırıya ilişkin açıklama yapan Kılıçdaroğlu belediye başkanlarına seslendi: Provokasyonlara pabuç bırakmayın 14:24 HDP binasına saldırıya ilişkin açıklama yapan Kılıçdaroğlu belediye başkanlarına seslendi: Provokasyonlara pabuç bırakmayın
Turizmciler 9 günlük tatilin 11 güne uzatılmasını talep ediyor! Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı? 14:06 Turizmciler 9 günlük tatilin 11 güne uzatılmasını talep ediyor! Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı? Karısını öldürerek evini ateşe vermesinin ardından intihar eden Mehmet Güney'in yangında ağır yaralanan oğlu hastanede yaşamını yitirdi 13:55 Karısını öldürerek evini ateşe vermesinin ardından intihar eden Mehmet Güney'in yangında ağır yaralanan oğlu hastanede yaşamını yitirdi Komşusunu pompalı tüfekle vurdu! Balkona çıkıp şortunu indirerek cinsel organını göstermiş 13:24 Komşusunu pompalı tüfekle vurdu! Balkona çıkıp şortunu indirerek cinsel organını göstermiş
Kendisinden habersiz tarlasına başkası ekim yapınca, tabela astı: Kim ekti, arayın yoksa süreceğim 12:39 Kendisinden habersiz tarlasına başkası ekim yapınca, tabela astı: Kim ekti, arayın yoksa süreceğim Sulama kanalında boğulan Berat, son anlarında 11:47 Sulama kanalında boğulan Berat, son anlarında "Beni kurtarın" diye bağırmış!

Son Dakika Haberleri
14:48 Beşiktaş'ta devam etmeme kararı alan teknik direktör Sergen Yalçın: 35 gündür bekletiliyorum, onurum, gururum kırıldı
14:36 Ali Koç, Sergen Yalçın'ı aradı: İmza atma, biraz bekle
14:23 HDP binasına saldırıya ilişkin açıklama yapan Kılıçdaroğlu belediye başkanlarına seslendi: Provokasyonlara pabuç bırakmayın
14:22 Uçuruma yuvarlanan aracın içinde olduğu 1 gün sonra fark edildi
14:06 Turizmciler 9 günlük tatilin 11 güne uzatılmasını talep ediyor! Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı?
14:05 Hamile olduğunu açıklayan Şeyma Subaşı kısa bir süre sonra paylaşımını sildi
13:34 Solunum yolu şikayetiyle hastaneye kaldırıldı! Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay entübe edildi
13:33 Görevden yeni dönmüştü! Beylik tabancasıyla evinde intihar etti
13:18 Lüks araçlar kameralar önünde parçalandı! Hepsi ülkeye kaçak yollarla sokulmuş
12:28 Beşiktaşlı taraftarlar hocayı ikna etmek için Sergen Yalçın'ın evinin önünde toplandı
KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman istifa etti KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman istifa etti         
14:48
Sokakta kanlar içerisinde gezen kadın, düşük yapıp bebeğini çöpe atmış Sokakta kanlar içerisinde gezen kadın, düşük yapıp bebeğini çöpe atmış         
14:42
Ali Koç, Sergen Yalçın'ı aradı: İmza atma, biraz bekle Ali Koç, Sergen Yalçın'ı aradı: İmza atma, biraz bekle         
14:37
Uçuruma yuvarlanan aracın içinde olduğu 1 gün sonra fark edildi Uçuruma yuvarlanan aracın içinde olduğu 1 gün sonra fark edildi         
14:23
Hamile olduğunu açıklayan Şeyma Subaşı kısa bir süre sonra paylaşımını sildi Hamile olduğunu açıklayan Şeyma Subaşı kısa bir süre sonra paylaşımını sildi         
14:05
Solunum yolu şikayetiyle hastaneye kaldırıldı! Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay entübe edildi Solunum yolu şikayetiyle hastaneye kaldırıldı! Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay entübe edildi         
13:34
Lüks araçlar kameralar önünde parçalandı! Hepsi ülkeye kaçak yollarla sokulmuş Lüks araçlar kameralar önünde parçalandı! Hepsi ülkeye kaçak yollarla sokulmuş         
13:18
Basın toplantısındaki hareketiyle dünyaca ünlü firmaya ilham oldu! Su şişelerine Basın toplantısındaki hareketiyle dünyaca ünlü firmaya ilham oldu! Su şişelerine "Cristiano" ismini verdiler         
12:11
Kız arkadaşıyla sokakta yürüdüğü sırada kurşunların hedefi oldu! Kanlar içinde kalan genç, dayanamayarak baygınlık geçirdi Kız arkadaşıyla sokakta yürüdüğü sırada kurşunların hedefi oldu! Kanlar içinde kalan genç, dayanamayarak baygınlık geçirdi         
11:47
Gerçek ortaya çıkınca dünyası başına yıkıldı! 20 doları bir gece 1.2 trilyon dolar olmuştu Gerçek ortaya çıkınca dünyası başına yıkıldı! 20 doları bir gece 1.2 trilyon dolar olmuştu         
11:46
Bahçeli'den HDP binasına yapılan saldırıda öldürülen Deniz Poyraz için iddialı sözler: Terör örgütüne eleman devşiriyordu Bahçeli'den HDP binasına yapılan saldırıda öldürülen Deniz Poyraz için iddialı sözler: Terör örgütüne eleman devşiriyordu         
11:29
Halk TV'ye telefonla bağlanması Sezgin Baran Korkmaz'ın başını yaktı Halk TV'ye telefonla bağlanması Sezgin Baran Korkmaz'ın başını yaktı         
10:55
Sulama kanalına atlayıp intihar eden gençten geriye, Sulama kanalına atlayıp intihar eden gençten geriye, "Eşyalarımı almayın" notu kaldı         
10:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüse karşı önerdiği lezzetin dalından sofraya yolculuğu başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüse karşı önerdiği lezzetin dalından sofraya yolculuğu başladı         
10:19
Mine Tugay yine gündem oldu! 42 yaşında jakuziye girip poz verdi Mine Tugay yine gündem oldu! 42 yaşında jakuziye girip poz verdi         
09:39
AK Parti'nin ilçe toplantısında skandal görüntü! Türk Bayrağı'nın üzerinde yemek yenildi AK Parti'nin ilçe toplantısında skandal görüntü! Türk Bayrağı'nın üzerinde yemek yenildi         
09:14
İletişim Başkanı Altun, müzik kısıtlaması tartışmalarını açıkladı: İdeolojik bir çarpıtma İletişim Başkanı Altun, müzik kısıtlaması tartışmalarını açıkladı: İdeolojik bir çarpıtma         
08:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2021 14:55:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kumluca'daki Fener Halk Plajı'na mavi bayrak verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement