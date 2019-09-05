Son Dakika Haberleri: Kumluca'daki hortum afeti tiyatro sahnesine taşındı
Son Dakika Kültür Sanat Haber

Kumluca'daki hortum afeti tiyatro sahnesine taşındı

3 saat önce

Kumluca'da İstanbul Üsküdar Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü üçüncü sınıf öğrencisi Ömer Aydil'in ilçede yaşanan hortum sonrası yazıp yönettiği, "Afetsiz ver" adlı tek perdelik tiyatro oyunu sahnelendi.

Kumluca'daki hortum afeti tiyatro sahnesine taşındı, System.String[]

Kumluca'da İstanbul Üsküdar Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü üçüncü sınıf öğrencisi Ömer Aydil'in ilçede yaşanan hortum sonrası yazıp yönettiği, "Afetsiz ver" adlı tek perdelik tiyatro oyunu sahnelendi.

Kumluca Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde sahnelenen oyunda, geçtiğimiz 24 Ocak'ta Kumluca'da yaşanan hortum afeti anlatıldı.

Oyunda, ilçe halkının yerel şivesi ve yaşam biçimi de yansıtıldı.

Tiyatroyu yazıp yöneten Ömer Aydil, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçtiğimiz yıl ilçede yaşanan hortum felaketinden çok etkilendiğini ve böyle bir oyunun senaryosunu yazdığını ifade etti.

Afeti ve ilçe halkının yaşadığı zorluğu gündeme getirmek istediğini dile getiren Aydil, "Doğal afete dikkat çekerken, ilçe halkının yaşam biçimini de ekleyerek konuyu zenginleştirdim. Ortaya çok güzel bir senaryo çıktı. Öğrenci arkadaşlarımız senaryoyu canlandırmakta zorlanmadılar. Çünkü şive kendi şivemiz, yaşam biçimi bizim ve yaşanan hortum felaketini de hepimiz yaşadık." şeklinde konuştu.

Kumluca'da, 24-26 Ocak tarihlerinde ilçeye bağlı Karşıyaka, Narenciye, Kaşapçayırı, 50. Yıl ve Salur Mahallelerinde hortum afeti meydana gelmişti.

Üsküdar Üniversitesi, İstanbul, Kumluca, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 11:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti'den ihracı istenen Ahmet Davutoğlu ekibini topladı
İmamoğlu "İsrafı ispatlayacağım" demişti, yüzlerce araç gece yarısı Yenikapı'ya getirildi Akşener: erdoğan'ın, istanbul ve ankara'ya kayyum atayacağını düşünmüyorum AK Parti'den ihracı istenen Davutoğlu ekibini topladı! İşte toplantıda alınan kararlar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.9.2019 15:33:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kumluca'daki hortum afeti tiyatro sahnesine taşındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]