Kumluca'daki hortumun tahribatı gün ağarınca ortaya çıktı

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Meteorolojiden Birçok İl İçin Kuvvetli Fırtına Uyarısı!

Hortumda Kaybolan Buse'nin Babası Dakikalar Önce 'Gelmeyin' Diye Uyarmış

Kanser Olduğu İçin İntihar Eden Talihsiz Kadın, Ölüme Böyle Gitti