Kumluca'daki Hortumun Tahribatı Gün Ağarınca Ortaya Çıktı
2 saat önce
Kumluca'daki hortumun tahribatı gün ağarınca ortaya çıktıANTALYA - Antalya'nın Kumluca ilçesi Kum Mahallesinde denizden çıkan hortumun verdiği zarar bugün daha net ortaya çıktı.
Kumluca
'daki hortumun tahribatı gün ağarınca ortaya çıktı
ANTALYA - Antalya
'nın Kumluca ilçesi Kum Mahallesinde denizden çıkan hortumun verdiği zarar bugün daha net ortaya çıktı. Karşıyaka
, Narenciye ve Kasapçayırı mahallelerinde etkili oldu.
Hortum önce Karşıyaka Mahallesinde, Camkırığı Caminin minaresini yıktı. Ardından sera ve portakal bahçeler ve bazı evlerde hasara neden oldu. Ardından Kumluca Belediyesi
50. Yıl Sosyal ve Kültür Tesislerine ulaşan hortum burada, belediyeye ait kale kule tesisleri ve sinema salonunda zarara sebep oldu. Sosyal tesislerdeki ağaçları yerinden sökten hortum sinemanın çatısında da büyük, tahribata neden oldu, tesilerin bitişiğindeki Karatepe
Stadını yerinden söktü.
Hortum, narenciye ve Kaspaçayırı Mahallerinde etkili olduktan sonra dağlık alanda etkisini kaybetti. Bölgede hasar tespit çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 10:52 Kaynak: İHA
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